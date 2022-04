Εκδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των Ρώσων και κατά «των διακρίσεων σε βάρος τους» διοργανώθηκε χθες, Κυριακή, στο Βερολίνο, με κομβόι εκατοντάδων αυτοκινήτων.

Η εκδήλωση είχε δηλωθεί από τους διοργανωτές της στις αρμόδιες αρχές με τον τίτλο «Όχι προπαγάνδα στο σχολείο – Προστασία για τους ρωσόφωνους, χωρίς διακρίσεις» και εκατοντάδες αυτοκίνητα διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας με ρωσικές σημαίες. Κάποια οχήματα έφεραν πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να μισείτε τους Ρώσους».

🇷🇺⚡🇩🇪With waving Russian flags and Soviet flags, 900 people gathered for a motorcade in #Berlin -Marzahn on Sunday https://t.co/zYI3BGD9vq

Η εκδήλωση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τους Πράσινους όσο και από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

«Αηδιαστικό. Και αυτό στην πόλη της ελευθερίας. Μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή έως τη Μόσχα και να μείνουν εκεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του CDU Βερολίνου, Στέφαν Έβερς, ενώ η βουλευτής των Πρασίνων Γκολάλεχ Αχμάντι, σε ανάρτησή της στο Twitter έγραψε: «Αυτή είναι μια πρόγευση του τι μας περιμένει στις 9 Μαΐου (σ.σ.: Ημερομηνία εορτασμού στη Ρωσία της παράδοσης της χιτλερικής Γερμανίας).

Putin’s dezinfomills have been actively spreading ruscism abroad like a cockoo for long years. And now we see massive hatching from carefully laid eggs.

We all have a big problem.#ruscism #Berlin #Athens pic.twitter.com/h2y0TO1YWt

— Radan Běhoun 🇺🇦 (@bjoehy) April 4, 2022