Συγκλονιστικό ήταν το «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής (2/4).

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα για το πρωτοφανές έγκλημα της Πάτρας αποκαλύφθηκαν από την Αγγελική Νικολούλη και τους συνεργάτες της αφήνοντας άναυδους τους τηλεθεατές.

Την ίδια ώρα που η εκπομπή παρουσίαζε τα ρεπορτάζ της, στο Twitter έγινε πανικός.

Οι χρήστες «πυροβολούσαν» με αναρτήσεις, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και εκφράζοντας τόσο τη γνώμη τους, όσο και την οργή τους για το θάνατο των τριών παιδιών.

Παράλληλα, «χειροκροτούσαν» την παρουσιάστρια για τη δουλειά της.

Το hashtag #fosstotounel βρέθηκε στην κορυφή των παγκόσμιων trend του Twitter.

