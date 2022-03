Στο επίκεντρο της επικαιρότητας έρχεται για ακόμη μια φορά ο ρώσος ολιγάρχης, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος προβάλλεται ως ο άνθρωπος – κλειδί που θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ήρθε να ταράξει τα -ήδη ταραγμένα- νερά, καθώς έκανε λόγο για συμπτώματα δηλητηρίασης που εμφάνισε μια από τις πιο γνωστές διεθνείς προσωπικότητες της Ρωσίας. Είδηση που επιβεβαίωσε αργότερα ο εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα, ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Τσέλσι και ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Όπως επεσήμαινε το δημοσίευμα, ο Αμπράμοβιτς καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα δέρματος στα πρόσωπα και στα χέρια τους, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Δίνοντας συνέχεια στο θέμα, δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Guardian υποστήριξε ότι Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φερόμενη δηλητηρίαση συνέβη το βράδυ 3ης προς 4η Μαρτίου. Με βάση τις εξ αποστάσεως και τις επιτόπιες εξετάσεις, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συμπτώματα είναι πιθανότατα αποτέλεσμα δηλητηρίασης με απροσδιόριστο χημικό όπλο.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η δόση και ο τύπος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μάλλον ανεπαρκείς για να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή βλάβες, και πιθανότατα είχαν ως στόχο να τρομάξουν τα θύματα, αντί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες.

