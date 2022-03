Η Αναστασία Κοτβιτσκα, σύζυγος του πρώην βουλευτή του Λαϊκού Μετώπου, Ιγκόρ Κοτβίτσκι, προσπάθησε να μεταφέρει 28 εκατομμύρια δολάρια και 1,3 εκατομμύρια ευρώ, σε τσάντες από την Ουκρανία μέσω της περιοχής Ζακαρπάτσκα.

«Σύμφωνα με επιχειρησιακές πληροφορίες, οι τελωνειακοί την έπιασαν να περνά λαθραία 28 εκατομμύρια δολάρια και 1,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω των κρατικών συνόρων, στο σημείο ελέγχου Βίλοκ στην Ουγγαρία. Τα χρήματα ήταν σε βαλίτσες, αδήλωτα και εκτός τελωνειακών κανονισμών» ανέφερε το Interfax.

Όπως αναφέρει η DailyMail, ο Κοτβίτσκι, ένας από τους πλουσιότερους βουλευτές της Ουκρανίας, είπε πως η γυναίκα του έφευγε από τη χώρα για να γεννήσει, ενώ αρνήθηκε αναφορές ότι μετέφερε αυτό το χρηματικό ποσό.

«Όλα μου τα χρήματα βρίσκονται σε ουκρανικές τράπεζες, δεν απέσυρα τίποτα» δήλωσε.

Ο Κοτβίτσκι θεωρείται ότι ελέγχει μέσω αντιπροσώπων τα Πυρηνικά Ενεργειακά Συστήματα της Ουκρανίας και τα κοιτάσματα ουρανίου της χώρας, που έχει δεχτεί εισβολή από τη Ρωσία. Θεωρείται, επίσης, ότι έχει στενούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς δεσμούς με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αρσέν Αβάκοφ.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.

The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022