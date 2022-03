Δραματικές διαστάσεις θα μπορούσε να έχει λάβει η κατά λάθος εκτόξευση πυραύλου από την Ινδία προς το Πακιστάν, καθώς διήνυσε μια περιοχή από την οποία πραγματοποιούσαν πτήσεις δεκάδες εμπορικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στον εναέριο χώρο τη περιοχής, πολύ κοντά στην τροχιά του πυραύλου, πετούσαν -μεταξύ άλλων- ένα αεροσκάφος της Flydubai που κατευθυνόταν στο Ντουμπάι και ένα της IndiGo που πετούσε προς το Σριναγκάρ και ένα της Airblue που είχε προορισμό το Ριάντ.

Υπήρχαν όμως και άλλες διεθνείς πτήσεις που πέρασαν εκείνη την ημέρα κοντά από την τροχιά του πυραύλου, και εντός της εμβέλειάς του, από εταιρείες όμως η Kuwait Airways Co., Saudi Arabian Airlines και Qatar Airways.

Το πρακτορείο παρουσίασε ένα βίντεο με στοιχεία από το flyradar24, όπου φαίνονται τα δρομολόγια των αεροσκαφών και την εγγύτητά τους με την τροχιά του πυραύλου το απόγευμα της 9ης Μαρτίου.

