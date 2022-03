Σφοδρές επιθέσεις -κυρίως από αέρος- δέχονται το πρωί της Παρασκευής τρεις πόλεις της δυτικής Ουκρανίας, με τις ρωσικές δυνάμεις να προκαλούν πλήγματα σε σημαντικές κρατικές υποδομές, όπως αεροδρόμια.

Αυτές οι περιοχές, σύμφωνα με το SkyNews, βρίσκονται εκτός της εμβέλειας -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- προέλασης της Ρωσίας, η οποία είχε αφήσει εκτός πεδίου μάχης σε μεγάλο βαθμό τη δυτική Ουκρανία.

Ειδικότερα, η ουκρανική τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Λούτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας, στο Ντνίπρο -πόλη της ενδοχώρας κοντά στον ποταμό Δνείπερο και σημαντικό προπύργιο στην κεντροανατολική Ουκρανία- καθώς και στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022