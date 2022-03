Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με σημερινή του ανακοίνωση, αρνήθηκε ότι η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε το μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων στην πόλη Μαριούπολη της Ουκρανίας την προηγούμενη μέρα, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ήταν «μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η Ρωσία δεν πραγματοποίησε χθες Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές κατά επίγειων στόχων στην περιοχή αυτή.

The Russian Defense Ministry said that the #Russian army had not bombed a children's hospital and maternity hospital in Mariupol. The ministry claimed that this was a "completely created provocation by the #Ukrainian authorities.

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022