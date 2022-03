Μια τοπική ορχήστρα του Κιέβου ερμήνευσε τον ουκρανικό εθνικό ύμνο καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην πρωτεύουσα από διάφορες κατευθύνσεις.

Η συμφωνική ορχήστρα Kyiv-Classic έπαιξε σήμερα σε ένα μικρό πλήθος στην κεντρική πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου.

Η ορχήστρα καταχειροκροτήθηκε όταν τελείωσε ο εθνικός ύμνος και μια γυναίκα φώναξε «Στην Ουκρανία!».

Η ορχήστρα έπαιξε επίσης ένα απόσπασμα από την «Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν, στην οποία βασίζεται ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra pic.twitter.com/zV6O5649bJ

— Oz Katerji (@OzKaterji) March 9, 2022