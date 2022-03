Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 13η συνεχή ημέρα και οι αξιωματούχοι της ΕΕ αποφάσισαν νέες κυρώσεις.

Οι 27 αποφάσισαν σήμερα Τετάρτη την επέκταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας και του Μινσκ, αποσυνδέοντας τρεις λευκορωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών Swift, ανακοίνωσε στο Twitter η γαλλική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν επίσης νέες κυρώσεις στους τομείς της ναυσιπλοΐας και των κρυπτονομισμάτων και πρόσθεσαν ρώσους αξιωματούχους και ολιγάρχες στην μαύρη λίστα της ΕΕ.

Τα μέτρα συμπληρώνουν τις τρεις δέσμες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία που επιβλήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες από την Ενωση.

