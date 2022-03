Μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει στείλει την οικογένειά του σε υπερπολυτελές καταφύγιο στη Σιβηρία για να την προστατέψει από τυχόν πυρηνικό πόλεμο, πλέον υπάρχουν νέες φήμες για ένα παρόμοιο σχέδιο που αφορά… την σύντροφό του.

Ο λόγος για την Αλίνα Καμπαέβα, μία πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, για την οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια δημοσιεύματα πως έχει κρυφή σχέση με τον Πούτιν, γεγονός που η πλευρά του έχει αρνηθεί.

Δημοσιεύματα, λοιπόν, στον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι η σύντροφός του Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στην Ρωσία μετά την ανακήρυξη πολέμου στην Ουκρανία, έχει φυγαδευτεί σε σαλέ στην Ελβετία.

Η 38χρονη πρώην αθλήτρια – όπως μεταδίδουν Page Six και New York Post – κρύβεται σε ένα πολύ ιδιωτικό και ασφαλές σαλέ που διαθέτει ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου μαζί με τα παιδιά τους.

Vladimir Putin hiding lover Alina Kabaeva and their kids in Switzerland https://t.co/o3Ep7amB8g pic.twitter.com/piM205VhpU

— Page Six (@PageSix) March 8, 2022