Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, αναγνώρισε το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Η Ρωσία συγκεντρώνει πλέον στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές Χάρκοβο και Ντονέτσκ, καθώς και στον νότο, ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου.

Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, κατά τον ίδιο, φαίνεται να είναι η περικύκλωση του Κιέβου. Μοιάζουν, επίσης, να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στο νότο.

Ανέφερε ακόμη ότι διεξήχθη επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη αερομεταφερόμενης ρωσικής δύναμης στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, αλλά ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να την αποτρέψει.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 ως 1.000 άνδρες.

Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

General Staff of the Armed Forces on the current state of war in #Ukraine pic.twitter.com/GEyuEp0Lsc

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022