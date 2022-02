Μια ιδιαίτερη ημερομηνία επέλεξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Ο ρώσος πρόεδρος επέλεξε γι’ αυτή την απόφαση -στέλνοντας την ίδια στιγμή στρατεύματα στις δύο παραπάνω περιοχές- την 22α Φεβρουαρίου (22/2/2022).

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αριθμοί είναι σημαντικοί για τον αρχηγό του Κρεμλίνου» γράφει η γερμανική ιστοσελίδα t-online, υπενθυμίζοντας την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στη Γεωργία στις 8/8/2008.

«Η ημερομηνία μένει εύκολα στη μνήμη – και έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Διαβάζεται το ίδιο, είτε ξεκινάς από μπροστά είτε από πίσω. Αλλά είναι επίσης ένα αμφίγραμμα: αν δείτε τους αριθμούς ψηφιακά, μπορείτε να τους αναποδογυρίσετε και να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα» σημειώνει η γερμανική ιστοσελίδα.

Το «2» θυμίζει επίσης και το «Ζ» που είναι ζωγραφισμένο σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα στα ουκρανικά σύνορα, κάτι που έχει γίνει αντικείμενο πολλών εικασιών τις τελευταίες ημέρες.

Τώρα υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι δεν είναι καθόλου «Ζ», που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στο κυριλλικό αλφάβητο, αλλά ο αριθμός «2».

Το «2» εκεί θα μπορούσε να σχετίζεται με τις 22 Φεβρουαρίου 2022 -την ημέρα κατά την οποία η Ρωσική Κρατική Δούμα αναγνώρισε τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία ως ανεξάρτητα κράτη και ο Πούτιν έστειλε επίσημα τους στρατιώτες του για να «διατηρήσουν την ειρήνη».

Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν αναρτήσεις ρώσων βετεράνων στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες έγραφαν «ZZ.0Z.Z0ZZ. Είστε με το μέρος μας;»

Τις εικασίες ενισχύει κι ένα βίντεο με ομιλία του ρώσου δεξιού λαϊκιστή Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, από τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου προέβλεπε σημαντικά γεγονότα για τις 22 Φεβρουαρίου.

Γνωστός για τις πομπώδεις ομιλίες που εκστομίζει ο Ζιρινόφσκι, γίνεται συχνά αντικείμενο χλευασμού από συμπατριώτες του. Εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ επίθεσης κατά της Ουκρανίας και το ερώτημα είναι πώς αναφέρθηκε στην ομιλία του τόσο ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το κόμμα του, το LDPR, είχε ζητήσει κατά την 30η επέτειο από τη διάλυση της ΕΣΣΔ να καταγραφεί η ημερομηνία εκείνη ως η χειρότερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα.

Ο Ζιρινόφσκι είπε από το βήμα της ρωσικής Δούμα, στις 27 του περασμένου Δεκεμβρίου: «Θα το νιώσετε στις 4 τα χαράματα της 22ας Φεβρουαρίου. Εύχομαι να είναι ειρηνικό το 2022, αλλά αγαπώ την αλήθεια (…) δεν θα είναι ειρηνικό», είπε, τονίζοντας ότι η φετινή θα είναι η χρονιά που η Ρωσία θα ξαναγίνει μεγάλη. Το βίντεο της ομιλίας του διαδόθηκε τώρα μέσω Twitter με το σχόλιο: «Ποιος χρειάζεται τη CIA, όταν έχει το Ζίρικ;» [δηλαδή για να προφητεύει την ημερομηνία εισβολής].

