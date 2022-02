Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα μετά την συνομιλία που είχε ο Αμερικανός ηγέτης με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μία ύσταση προσπάθεια για αποκλιμάκωση της κρίσης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν γρήγορα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η διπλωματία και η αποτροπή, ως απάντηση στη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία.

