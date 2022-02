Πέραν από μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν «βιτρίνα» για την εκάστοτε διοργανώτρια χώρα.

Ειδικά φέτος, τα «στοιχήματα» είναι πολλαπλά για την Κίνα, καθώς το κομμουνιστικό καθεστώς επιδιώκει μέσα από τους Αγώνες του Πεκίνου να προβάλει ηγεμονική ισχύ εντός κι εκτός συνόρων, εν μέσω πανδημίας και γεωπολιτικών εντάσεων με τη Δύση.

Όμως η εμμονή των κινεζικών αρχών στην πολιτική «zero-Covid» και ο εύλογος στόχος τους να μην γίνουν οι Αγώνες εστία υπερ-μετάδοσης του κοροναϊού έχουν ήδη οδηγήσει στα όρια της αντοχής τους αθλητές, που βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19 και σε καθεστώς σκλήρης καραντίνας.

Η δε παράλληλη αναγωγή της διοργάνωσης σε πεδίο επίδειξης της προηγμένης εποπτικής κινεζικής τεχνολογίας εντείνουν προβληματισμό συμμετεχόντων και μη για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων…

Από την τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή του Διαδικτύου, έως την 100% χρήση -πρώτη φορά στα χρονικά- τεχνητού χιονιού και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κλιματικά ουδέτερους Αγώνες, η κυβέρνηση του Πεκίνου επιχειρεί μία επίδειξη ισχύος, παρουσιάζοντας καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας, σε κάθε κλίμακα, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή -Κινέζων και μη- στο προσεχές μέλλον.

5G παντού και πάντα

Τα πάντα στους Αγώνες κινούνται με ταχύτητα… 5G.

Η τεχνολογία αποτελεί «ραχοκοκαλιά» της διοργάνωσης.

Από το Διαδίκτυο μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι αποκλεισμένα στην Κίνα -πλην όμως υπό τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης ή και λογοκρισίας.

Μέχρι και τις μετακινήσεις αθλητών και μελών των εθνικών αποστολών με αυτοποιημένα μέσα, όπως το υπερσύγχρονο τρένο υψηλής ταχύτητας μεταξύ Πεκίνου και Ολυμπιακού Χωριού.

The first train custom-made for the Beijing Winter Olympics set off on Thursday on the high-speed railway linking Beijing and Zhangjiakou, the co-host cities of the upcoming 2022 Winter Games. #GLOBALink pic.twitter.com/GYdzzdpwvG — China Xinhua News (@XHNews) January 6, 2022

Καλωσήλθατε στο… e-CNY

Μεταξύ άλλων, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες αξιοποιούνται από το Πεκίνο ως η πρώτη μεγάλης κλίμακας δοκιμαστική χρήση του ψηφιακού κινεζικού νομίσματος από αλλοδαπούς.

Ήδη ευρέως χρησιμοποιούμενο στο εσωτερικό της Κίνας, το αποκαλούμενο e-CNY αποτελεί έναν από τους τρεις αποδεκτούς τρόπους πληρωμών εντός της… ολυμπιακών διαστάσεων υγειονομικής «φούσκας» του Πεκίνου.

Μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό, αθλητές και προπονητές μπορούν να πληρώνουν χρησιμοποιώντας ψηφιακά βραχιολάκια για πληρωμένες και σε ψηφιακό γουάν.

Οι εναλλακτικές είναι μετρητά ή κάρτες VISA.

Red packets containing the #digitalyuan were distributed in several cities to boost consumption while China is taking the opportunity of Spring Festival and the Beijing Winter Olympics to further test and promote broader use of its digital currency.https://t.co/J3trwiX2JZ pic.twitter.com/DZd6caoxWO — EnterprisingChina (@sinoprise) February 9, 2022

Ρομπότ… απανταχού παρόντα

Παντού στο Ολυμπιακό Χωριό, εν τω μεταξύ, είναι διάσπαρτα εκατοντάδες ρομπότ, για πάσα χρήση.

Επιτηρούν την τήρηση των αποστάσεων λόγω της COVID-19, στην ιατρική επίβλεψη των αθλητών και στην απολύμανση των χώρων.

Good morning from the Beijing Olympics, where the disinfecting robot is still at it. pic.twitter.com/YfuUtYdthc — Nathan Fenno (@nathanfenno) February 8, 2022

Φτιάχνουν κατά παραγγελία και σερβίρουν φαγητά και παντός είδους ροφήματα -από καφέδες, έως κοκτέιλ- περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την επαφή του προσωπικού των Αγώνων με αθλητές και μέλη ξένων αντιπροσωπειών.

#OlympicTrivia:

This is how you get your meal in the smart restruant of Beijing Winter Olympics. #Beijing2022WinterOlympics #Robot pic.twitter.com/kUrbX8msm5 — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) February 10, 2022

Robots in Beijing Winter Olympic Village make cocktails.#Beijing2022 pic.twitter.com/uUNjbw2226 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 7, 2022

«Έξυπνα» κρεβάτια

Στα δε δωμάτια των αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό χρησιμοποιούνται «έξυπνα» κρεβάτια, εξοπλισμένα με στρώματα αφρού μνήμης και τεχνητή νοημοσύνη.

Όχι μόνο καταγράφουν την αναπνοή και τον καρδιακό παλμό, αλλά μπορούν να στέλνουν κατευθείαν τα δεδομένα και ειδοποιήσεις για τυχόν ανησυχητικές μεταβολές σε άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως π.χ. στους προπονητές.

The #cardboard beds for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Villages this summer have gone viral online. At the World Internet Conference 2021(#WIC), a Chinese company named Keeson is displaying a smart bed for the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games. pic.twitter.com/4ncCTFdmTj — Shanghai+ (@na2eastday) September 27, 2021

Ανάλογα πάντως «έξυπνα» εξαρτήματα, όπως μαξιλάρια καθισμάτων σε γραφεία, έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν ότι χρησιμοποιούνται για ευρεία εποπτεία Κινέζων εργαζομένων, με συνεχή καταγραφή της αποδοτικότητάς τους, ακόμη και των διαλειμμάτων που κάνουν για καφέ ή τουαλέτα.

Ηλεκτρονική υγειονομική επόπτευση

Όλοι όσοι δίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου -αθλητές και προπονητές, παράγοντες, βοηθητικό προσωπικό, εθελοντές και δημοσιογράφοι- υποχρεούνται εν τω μεταξύ στη χρήση μιας ειδικά αναπτυγμένης εφαρμογή για κινητά, της «My 2022».

Σε αυτό καταχωρούνται 24 ώρες το 24ωρο δεδομένα για την κατάσταση της υγείας των χρηστών. Από το καθεστώς εμβολιασμού και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μοριακών τεστ για κοροναϊό (στα οποία υποβάλλονται άπαντες, σε καθημερινή βάση, τους Αγώνες), έως η θερμοκρασία σώματος.

Από τα δεδομένα αυτά εξαρτάται η δυνατότητα μετακινήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, με τη χρήση ενός ψηφιακού υγειονομικού πάσου.

Οποιαδήποτε ανησυχητική μεταβολή των στοιχείων σημαίνει συναγερμό και υποψίες κρούσματος της COVID-19.

New research has uncovered some damning vulnerabilities with the “My 2022” app, required for athletes, journalists, staff, and other individuals involved with the Beijing 2022 Winter Olympics. The research comes from the Canadian group Citizen Lab, which c https://t.co/Tv6yeAxoNE — SlideME Market (@slideme) February 7, 2022

Αν και στην Κίνα εφαρμόζεται ήδη νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έρευνα ειδικών του Citizen Lab εντόπισε μαζική καταγραφή και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών μέσω της εφαρμογής My 2022 σε τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων ορισμένες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας.

After reverse engineering all of the #Beijing2022 #spyware app for @Apple #ios and @Google #Android

I can definitively say all Olympian audio is being collected, analyzed and saved on Chinese servers using tech from USA blacklisted AI firm @iflytek1999 https://t.co/9wX1sP8PZP pic.twitter.com/hdIfiKX37m — Jonathan Scott (@jonathandata1) January 26, 2022

Σκληρή καραντίνα

Όσοι από το «κλειστό βρόχο» των Ολυμπιακών Αγώνων βρεθούν θετικοί στον κοροναϊό απομακρύνονται άμεσα από τις εγκαταστάσεις.

Οι συμπτωματικοί μεταφέρονται σε νοσοκομείο αναφοράς για νοσηλεία. Οι ασυμπτωματικοί σε χώρους καραντίνας.

Επί του πρακταίου, οι συνθήκες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά σκληρές για πολλούς αθλητές που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.

Ήτοι υπό καθεστώς πλήρους απομόνωσης σε μία ξένη χώρα, σύγχυσης, αλλά και έντονου ψυχολογικούς στρες από την προοπτική να μην μπορέσουν καν να λάβουν μέρος στους Αγώνες, για τους οποίους προετοιμάζονταν εδώ και χρόνια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη προκαλέσει σάλο περιπτώσεις, όπως αυτή της Βελγίδας αθλήτριας σκέλετον (έλκηθρο) Κιμ Μέιλεμανς.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ξέσπασε σε κλάματα, εξιστορώντας πώς διαψεύστηκαν οι ελπίδες της να βγει -έπειτα από πολλά αρνητικά τεστ- από την καραντίνα και να επιτρέψει στο Ολυμπιακό Χωριό.

Αντί αυτού, διαπίστωσε ότι το ασθενοφόρο που τη μετέφερε την πήγαινε σε άλλο χώρο απομόνωσης, μακριά από την ομάδα της.

View this post on Instagram A post shared by Kim Meylemans (@kimmeylemans)

Τελικά -κατόπιν πολλών παραπόνων και παρεμβάσεων- επέστρεψε «καθαρή» από κοροναϊό στη «φούσκα» του Πεκίνου, έτοιμη να αγωνιστεί.

Από την άλλη, οι αναρτήσεις της Ρωσίας αθλήτριας διάθλου Βαλέρια Βασνέτσοβα μπορεί να μην είχαν δάκρυα, περιέγραφαν ωστόσο τις εξαιρετικές δυσμενείς συνθήκες της δικής της καραντίνας.

«Το στομάχι μου πονάει, είμαι πολύ χλωμή και έχω τεράστιους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια μου. Κλαίω κάθε μέρα. Είμαι πολύ κουρασμένη», έγραψε στο Instagram, κάτω από μία φωτογραφία με το φαγητό που -όπως ανέφερε της- σέρβιραν επί πέντε συνεχείς ημέρες.

Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, έπαιρνε τον ίδιο δίσκο με λίγα ζυμαρικά, κρέας, πατάτες, κοτόπουλο στον ατμό και σάλτσα πορτοκαλιού.

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram. She says that the same meal has been served at the Winter Olympics in Beijing for «breakfast, lunch, and dinner for five days already.» pic.twitter.com/AspgWEqutb — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 7, 2022



Μετά την ανάρτηση, ο λογαριασμός της έγινε αίφνης ιδιωτικός και η αντιπροσωπεία της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα γεύματα της αθλήτριας βελτιώθηκαν σημαντικά.

Παρ’ όλα αυτά, μέλη της -όπως και αντιπροσωπειών άλλων χωρών, π.χ. της Γερμανίας και του Βελγίου- κατήγγειλα κι άλλα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν αθλητές στα ξενοδοχεία καραντίνας.

Έκαναν λόγο για πολύ μικρά και ανθυγιεινά δωμάτια. Για κακή σύνδεση στο Διαδίκτυο και δυσκολία επικοινωνίας με τις εθνικές ομάδες.

Για απουσία εξοπλισμού προπόνησης -απαραίτητου για τους αθλητές, προκειμένου να παραμείνουν σε καλή φόρμα για να αγωνιστούν, εφόσον είχαν την ευκαιρία…

Μετά το «τσουνάμι» των δημόσιων καταγγελιών, οι κινεζικές αρχές δεσμεύτηκαν για βελτιώσεις.

Το τι θα γίνει με το πέρας των Αγώνων και την πιθανή ευρεία εφαρμογή όσων νέων μεθόδων και τεχνολογιών δοκιμάστηκαν επί του πρακταίου στο Πεκίνο είναι μία άλλη ιστορία…