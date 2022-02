Το Πεκίνο γίνεται η πρώτη πόλη στα χρονιά που θα έχει φιλοξενήσει Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μεταξύ των δύο διοργανώσεων, έχουν μεσολαβήσει μόλις 14 χρόνια.

Όμως η Κίνα του 2008 διαφέρει κατά πολύ από αυτή του 2022…

Μεταξύ πολλών άλλων, το καταδεικνύει και ο βαθμός στον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας «επενδύει» πολιτικά και επικοινωνιακά στους φετινούς Αγώνες, σε μια πολλαπλά κρίσιμη συγκυρία.

Η πανδημία της COVID-19, οι προβλέψεις για επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας μετά το περσινό ράλι ανάπτυξης, το οξύ δημογραφικό πρόβλημα εντός συνόρων και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ καθιστούν τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων (4-20 Φεβρουαρίου και 4-13 Μαρτίου αντίστοιχα) μια τεράστια πρόκληση για το Πεκίνο.

Το «στοίχημα» είναι ιδιαίτερα υψηλό για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, εν μέσω διπλωματικού μποϊκοτάζ της διοργάνωσης από πολλές δυτικές χώρες -οι περισσότερες σε μια έμπρακτη δημόσια καταδίκη για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα κι άλλες με προσχηματική επίκληση της πανδημίας.

Αφορά και για το ηγεμονικό προφίλ της χώρας του, και για την προπαγανδιζόμενη υπεροχή της εν γένει πολιτικής του, ενόψει του 20ου εθνικού συνεδρίου του ΚΚΚ, το φθινόπωρο, οπότε ο Σι θέλει να εκλεγεί πανηγυρικά σε μια ιστορική τρίτη συνεχή θητεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιτυχής και υγειονομικά ασφαλής διεξαγωγή των Αγώνων εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των αρχών στην πολυπληθέστερη χώρα και δεύτερη οικονομία του πλανήτη.

Κι αυτό, ενώ έχει πρακτικά αποκοπεί από την υπόλοιπο κόσμο εδώ και δύο χρόνια, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή της πολιτικής «zero Covid».

Σε πείσμα πάντως των εξαιρετικά αυστηρών μέτρων και του υψηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού (επισήμως σχεδόν στο 87%), στην Κίνα ξεπηδούν διαρκώς νέες εστίες μολύνσεων τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου η παραλλαγή Όμικρον έκανε και εκεί την «απόβασή» της.

Υπολογίζεται ότι περίπου 13.000 αθλητές, μέλη της ΔΟΕ και εθνικών αποστολών, καθώς και ξένων δημοσιογράφοι θα συρρεύσουν αυτές τις ημέρες στο Πεκίνο, από διάφορα σημεία του πλανήτη.

Όλοι πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι πριν από την άφιξή τους (ώστε να αποφύγουν καραντίνα 21 ημερών, χάνοντας έτσι τους Αγώνες). Με το που θα πατήσουν, δε, το πόδι τους στην Κίνα, μέχρι και να φύγουν, θα υποβάλλονται τεστ PCR καθημερινά. Και όχι μόνο…

Για την φιλοξενία τους και τη διεξαγωγή των Αγώνων, η κινεζική κυβέρνηση έχει φτιάξει μια ολυμπιακών διαστάσεων «φούσκα», πρωτόγνωρη σε μέγεθος και οργάνωση, συγκριτικά ακόμη και με τους πρόσφατους Αγώνες στο Τόκυο.

Αυτή περικλείει και τις τρεις ζώνες αθλημάτων (Πεκίνο, Γιανκίνγκ, Ζανγκιάκου) και ουσιαστικά αποκόπτει συμμετέχοντες, προσωπικό και εθελοντές από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Ουσιαστικά, θα τους περιορίζει σε μία υγειονομική «γυάλα», υπό αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο, επισήμως με στόχο να αποτραπεί το εφιαλτικό σενάριο οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου να γίνουν εστία υπερ-μετάδοσης του κοροναϊού στην κινεζική επικράτεια, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι εγκαταστάσεις των Αγώνων -από στάδια, μέχρι συνεδριακοί χώροι και ξενοδοχεία- έχουν περιφραχθεί και φρουρούνται.

Daily COVID-19 testing, robot services, and total isolation from the rest of Beijing — this is what China’s Winter Olympics bubble looks like pic.twitter.com/x32snEXql9

— NowThis (@nowthisnews) February 3, 2022