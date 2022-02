Το υπερπολυτελές γιοτ του Βλαντιμίρ Πούτιν «Gracefull» εντοπίστηκε να πλέει προς την Βαλτική από το λιμάνι του Αμβούργου, όπου βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας σενάρια ότι επίκειται η ανακοίνωση παγώματος περιουσιακών στοιχείων σε βάρος του Ρώσου προέδρου, στο πλαίσιο των κυρώσεων που σχεδιάζει η Δύση κατά της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία.

Το γιοτ του Πούτιν σχεδιάστηκε το 2005 από τα ρωσικά ναυπηγεία Sevmash στο Σεβεροντβίνσκ.

Αρχικά το σκάφος ονομαζόταν «Baltic» και είχε μήκος 71 μέτρα.

Το 2010, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ναυπήγησή του, αποφασίστηκε να μεταφερθεί το κύτος στη Γερμανία. Κατά τη ρυμούλκησή του, ωστόσο, λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής έσπασαν τα σκοινιά με τα οποία το έσερνε το ρυμουλκό, και υπέστη σοβαρές ζημιές στους βράχους ανοικτά των βόρειων ακτών της Νορβηγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολυτελές σκάφος έφυγε βιαστικά από τα γερμανικά ύδατα χωρίς να ολοκληρώσει τις επισκευές.

Οι πληροφορίες της Bild, αποδίδουν αυτή τη βιαστική κίνηση σε κάποιον φόβο ενδεχομένως να μην παγιδευτεί το γιοτ του Ρώσου προέδρου σε δυτικές κυρώσεις.

Το ιδιωτικό γιοτ του Βλάντιμιρ Πούτιν όμως μεταδίδουν τα γερμανικά Μέσα εθεάθη να ταξιδεύει προς τη Ρωσία, αφού απέπλευσε από ένα ναυπηγείο του Αμβούργου, πυροδοτώντας τις εικασίες ότι προσπαθεί να αποφύγει την κατάσχεση από κυρώσεις που θα ακολουθούσαν μια πιθανή εισβολή στην Ουκρανία.

Η εφημερίδα Kieler Nachrichten την Κυριακή δημοσίευσε μια φωτογραφία του πολυτελούς γιοτ μήκους 82 μέτρων που είναι αγκυροβολημένο δίπλα στην κορβέτα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού Emden. Έκτοτε το γιοτ έχει πλεύσει στη Βαλτική.

The luxury yacht Graceful, owned by Putin, left the port of Hamburg where it stayed for months- @BILD . 82-meter yacht was built in 2014 for ~ €87mln. The Russians may fear the confiscation of their leader’s property, Bild notes,recalling the announced sanctions if 🇷🇺 attacks 🇺🇦 pic.twitter.com/51Y6YHF1GC

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 8, 2022