Δεν είναι μυστικό πως ο Άγιαξ ακολουθεί ένα διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου από τον υπόλοιπο… κόσμο. Οι Ολλανδοί και η Μπαρτσελόνα συνεχίζουν εδώ και πολλά χρόνια στο μονοπάτι που χάραξε ο Γιόχαν Κρόιφ με το Total Football.

Κυρίαρχο ποδόσφαιρο, με την μπάλα συνεχώς στα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Τα νούμερα του Άγιαξ στην επίθεση επαληθεύουν τα λεγόμενα, καθώς φέτος ο Αίαντας έχει σκοράρει 64 γκολ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, έχοντας 15 περισσότερα από την PSV Αϊντχόφεν που είναι δεύτερη στη συγκεκριμένη κατηγορία με 49.

Κι όμως, ο Έρικ Τεν Χαγκ δείχνει να έχει «δέσει» την ομάδα του και στα μετόπισθεν. Διότι όπως τα επιθετικά νούμερα, έτσι και τα αμυντικά βρίσκονται σε τρομερό επίπεδο. Σε 21 αγωνιστικές, ο Άγιαξ έχει καταφέρει να δεχτεί μόλις 5 γκολ, με τη Φέγενοορντ να έχει τη 2η καλύτερη άμυνα της Eredivisie με 19 γκολ παθητικό!

Με απλούς υπολογισμούς, ο Άγιαξ σκοράρει τρία γκολ ανά αγώνα και δέχεται μόλις ένα ανά τέσσερα παιχνίδια! Νούμερα που θα μπορούσε να σημειώσει μόνο μία ομάδα που ακολουθεί τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ.

Όλα τα παραπάνω είναι ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα. Αν το πάμε σε όλες τις διοργανώσεις, τότε οι αριθμοί «τρομάζουν» ακόμη περισσότερο! Καθώς ο Αίαντας έχει σκοράρει συνολικά 97 γκολ, ενώ έχει δεχτεί μόλις 10 σε Ολλανδία και Champions League τη φετινή σεζόν!

97 goals scored & 10 goals conceded in all competitions so far this season.

