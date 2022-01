Άλλη μία μεγάλη πρόκριση είναι γεγονός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για τα ημιτελικά του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν για ακόμη μία φορά καταπληκτικός, απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ, τον οποίο και… διέλυσε με 3-0 παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4».

Λίγο μετά το ματς, ο «Στεφ» με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έστειλε το δικό του μήνυμα αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η πίστη σε κάνει πιο δυνατό.

«Η πίστη είναι που σε κάνει πιο δυνατό. Ο μόνος τρόπος να φτάσεις εκεί είναι ένα βήμα τη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

It’s the faith that makes you stronger. The only way you get there. Is one step at a time. 🇦🇺🙌🏼🍉 pic.twitter.com/yNhW2aCSGQ

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 26, 2022