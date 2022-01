«Εθνικής εμβέλειας βλάβη στο Ιντερνετ» στο Καζακστάν αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης του web NetBlocks, εν μέσω των πρωτοφανών ταραχών στην χώρα της κεντρικής Ασίας.

Διαβάστε ακόμη: Καζακστάν – Οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο οδήγησαν σε οργισμένες διαδηλώσεις και πτώση της κυβέρνησης

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022