«Ένα παλιρροϊκό κύμα της Όμικρον έρχεται» στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ο οποίος ανακοίνωσε την επιτάχυνση της χορήγησης αναμνηστικών δόσεων εμβολίου κατά του κοροναϊού προκειμένου να αναχαιτιστεί.

«Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει: ένα παλιρροϊκό κύμα της Όμικρον έρχεται, και φοβάμαι ότι είναι τώρα σαφές πως δύο δόσεις εμβολίου δεν είναι αρκετές για να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας το οποίο έχουμε όλοι ανάγκη», είπε ο Μπόρις Τζόνσον σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ανακοινώνοντας πως όλοι ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να λάβουν μια τρίτη δόση εμβολίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ένα μήνα νωρίτερα απ΄ ό,τι προβλεπόταν αρχικά.

Εμβολιαστείτε για να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας, τις ελευθερίες και τη ζωή μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον.

We are a great country. We have the vaccines to protect our people.

So let’s do it. Let’s Get Boosted Now.

Get Boosted Now for yourself, for your friends and your family.

Get Boosted Now to protect our NHS, our freedoms and our way of life.https://t.co/I3YTZWggJb pic.twitter.com/JbWPGFrvma

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2021