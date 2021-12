Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τρόπος που μία εταιρεία αποφάσισε να απολύσει 900 υπαλλήλους της.

Τι έκανε; Μέσω μίας κλήσης Zoom, η οποία κράτησε μόλις τρία λεπτά, τους ανακοίνωσε ότι χάνουν τη δουλειά τους.

Όπως σημειώνει το Forbes, ο CEO της εταιρείας ψηφιακών στεγαστικών δανείων, με έδρα σε Καλιφόρνια, Βόρεια Καρολίνα και Τέξας ανακοίνωσε την απόλυσή τους επικαλούμενος τη μειωμένη αποδοτικότητα και τη μειωμένη παραγωγικότητα τους.

«Δεν έχω καλά νέα», ακούγεται να λέει ο διευθύνων σύμβουλος στο βίντεο που διέρρευσε από κάποιον υπάλληλο.

«Η αγορά έχει αλλάξει όπως γνωρίζετε και πρέπει να κινηθούμε μαζί της για να επιβιώσουμε. Μόνο όσοι επρόκειτο να απολυθούν προσκλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Αν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται», προσθέτει.

«Η απασχόλησή σας σε εμάς τερματίζεται άμεσα. Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό, έκλαψα. Αυτή τη φορά, ελπίζω να είμαι πιο δυνατός», καταλήγει ο ίδιος.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία ισούται με το 9%.

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN

— Mo Stonks (@mgshuheb) December 4, 2021