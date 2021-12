Όπως είπε ζήτησε από τη σύζυγό του να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο το Σάββατο γιατί είχε «ένα πρόβλημα στο στήθος». Όταν πήγαν εκεί «διαπιστώσαμε ότι πρέπει να προσέχω λίγο», πρόσθεσε.

Ο Σαντάνα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουραστεί. «Όταν θα παίξω για εσάς, θα το κάνω όπως συνηθίζω, δίνοντας το 150%. Δεν θα εμφανιζόμουν αν δεν μπορούσα να το κάνω», συμπλήρωσε.

Η επέμβαση και η ανάρρωση του νικητή των 10 Grammy οδήγησαν στην ακύρωση των συναυλιών του στο Mandalay Bay Resort and Casino μέχρι το τέλος του έτους. Ο Μιχαήλ Βριώνης, πρόεδρος της Universal Tone Management τόνισε ότι «ο Κάρλος τα πάει φανταστικά και ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή».

Νωρίτερα φέτος, ο Σαντάνα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Blessings and Miracles», το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Rob Thomas, Chris Stapleton και άλλους.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv

— Carlos Santana (@SantanaCarlos) December 2, 2021