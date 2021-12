Ενθουσιασμένος με τις επενδύσεις του στην Ελλάδα και αισιόδοξος για τις μακροοικονομικές της προοπτικές, καθώς θα εξελίσσεται το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα.

«Στην Ελλάδα σημειώνονται δραματικές αλλαγές και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το “τίποτα δεν είναι αδύνατο” συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, Πρεμ Γουάτσα.

Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reinventing Greece through investments in innovation» που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, ο ινδοκαναδός επενδυτής και μεγαλομέτοχος της Eurobank και της Eurolife ασφαλιστικής στην Ελλάδα, που τον αποκαλούν «Καναδό Γουόρεν Μπάφετ», εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας.

«Τυχερή η Ελλάδα»

«Η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει έναν πρωθυπουργό σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο επενδυτής Πρεμ Γουάτσα ο οποίος ρώτησε τον Έλληνα πρωθυπουργό πως και ασχολήθηκε με την πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Γουάτσα που έμεινε στην Ελλάδα και σε δύσκολους καιρούς όπως το 2015 όταν, όπως είπε, ήρθαμε πολύ κοντά σε οικονομική κατάρρευση.

«Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα είναι ότι υπήρχε ταυτόχρονη αλλαγή στη δημόσια αντίληψη. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τόσο συναρπαστικό όσο αυτό που κάνω τώρα», απάντησε στο ερώτημα ο πρωθυπουργός. 

Θεμέλια για διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης

«Θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, να είναι η χώρα μας καινοτόμος και πρωταθλήτρια. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια και χαρήκαμε που κινητοποιήσαμε πάρα πολλές δημιουργικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Είμαστε καταλύτες, σκοπό έχουμε να απελευθερώσουμε τη θετική ενέργεια», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μερικοί κάνουν λόγο για «επανάσταση των συνετών στην Ελλάδα» ενώ ο κ. Γουάτσα είπε ότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και ανέφερε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προτάσσει την ευκαιρία στην Ελλάδα.

«Είναι μια πολύ φιλική στις επιχειρήσεις κυβέρνηση αλλά το βασικό που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί, να είναι ανοικτά τα πράγματα στους επιχειρηματίες. Είμαι πολύ θετικά διακείμενος στην Ελλάδα λόγω της κυβέρνησης που έχει αλλάξει. Το βλέπετε στα επιτόκια. Είμαι οπαδός της Ελλάδας. Και οι επενδυτές όταν έρθουν και το δουν θα βιώσουν του λόγου μου το αληθές», συμπλήρωσε.

Κίνητρα για επαναπατρισμό

Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων ότι έχουμε μειώσει φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οικονομικά κίνητρα.

«Αν μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής η Ελλάδα είναι απαράμιλλη χώρα», υπογράμμισε ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι η χώρα μας θα γίνει εκπαιδευτικός κόμβος.

«Μιλούσα με τον ‘Αλμπερτ Μπουρλά όταν πήγα να εγκαινιάσω τον ψηφιακό κόμβο στη Θεσσαλονίκη. Μου έλεγε ότι μία στις τέσσερις αιτήσεις που λαμβάνει είναι από Έλληνες του εξωτερικού. Υπάρχουν καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση , αυτή είναι η καλύτερη στιγμή να το πράξετε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Γουάτσα, είπε ότι η πολιτική απελευθέρωσης της οικονομίας και εξάλειψης της γραφειοκρατίας που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, καθιστά την Ελλάδα ελκυστική για μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ανοίγει το δρόμο για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιχειρηματιών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά και για την προσέλκυση αμερικανικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων που ψάχνουν για ευκαιρίες.

Σημείωσε μάλιστα ότι αν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, η οικονομία θα απογειωθεί με την προσέλκυση νέων επενδύσεων. «Τα λεφτά πάνε όπου είναι καλοδεχούμενα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι η αξιοκρατία ξεκινά από την κορυφή και ανέφερε ότι άνοιξε το κόμμα της ΝΔ και σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική.

Φέρνοντας παράδειγμα τη ΔΕΗ είπε ότι θεωρεί πως είναι πολύ καλή η ηγετική της ομάδα και πως παντού η προσπάθεια είναι να επιλέγονται οι πιο καλοί.

Ο κ. Γουάτσα ανέφερε ότι δεν θα εκπλαγεί αν η ανάπτυξη φτάσει στο 8% στην Ελλάδα ενώ σε σύγκριση με το 2017 ανέφερε ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Είπε επίσης ότι όλων των ειδών τα κεφάλαια έρχονται στην Ινδία και προέβλεψε ότι το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα success stories»

«Η Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα success stories» σημείωσε ο πρόεδρος της Microsoft για στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Φιλίπ Ρογκ, στη διάρκεια της συζήτησης «Ποια είναι η βιωμένη εμπειρία από οργανισμούς που επενδύουν στην Ελλάδα».

Εξηγώντας γιατί η Microsoft επένδυσε στην Ελλάδα, ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, γενικός διευθυντής της Microsoft Ελλάδας ανέφερε τρεις λόγους:

– τη γεωστρατηγική θέση της χώρας

– τη δυνατότητα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η Microsoft έχει δεσμευτεί για καθαρή ενέργεια στα data centers μέχρι το 2025 καινοτομία

– τον ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται στην χώρα.

«Μείναμε στην Ελλάδα όταν άλλοι την εγκατέλειπαν» είπε από την πλευρά του ο Robert Hauber, επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών Ευρώπης της Deutsche Telekom. «Η Ελλάδα είναι ένα από τα διαμάντια του ομίλου μας» προσέθεσε.

Στο πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο και τα οικοσυστήματα που δημιουργούνται μεταξύ πανεπιστημίων- επιχειρήσεων- κρατικών φορέων και κοινωνίας αναφέρθηκε ο Κώστας Μάλλιος, Corporate Vice President της Applied Materials, που έχει στο ενεργητικό της τη συμφωνία της Innoetics με τη Samsung και την εξαγορά της Think Silicon.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα και την ενίσχυση της διαφάνειας.

