Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την φράση «Η κακοποίηση είναι έγκλημα και όχι δικαιολογία» θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα για την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Με μία ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Μουστάφα Φαλ κρατάει το σχετικό πλακάτ, οι «ερυθρόλευκοι» εκφράζουν σήμερα 25 Νοεμβρίου την στήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να εξαλειφτεί το θλιβερό φαινόμενο.

Abuse is a crime, not an excuse. ✋🏽 STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN #OlympiacosBC pic.twitter.com/JEJAN6rNwh

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 25, 2021