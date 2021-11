Υποβλήθηκε το αίτημα για έγκριση του πρώτου τουρκικού εμβολίου Covid-19, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για μαζική διάθεση στα τέλη του έτους.

Το εμβόλιο «Turkovac» κατά του κοροναϊού πλησιάζει στο τέλος των δοκιμών Φάσης ΙΙΙ, την πρώτη κλινική μελέτη αυτού του σταδίου που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, δήλωσε ο Φαχρετόν Κοτζά μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του.

Το Turkovac αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ερσιγές, σε συνεργασία με τα Τουρκικά Ινστιτούτα Υγείας, και βασίζεται στη συμβατική τεχνολογία του αδρανοποιημένου ιού.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια καλή είδηση για τον λαό μας: υποβλήθηκε σήμερα η αίτηση κατεπείγουσας έγκρισης για το εγχώριο αδρανοποιημένο εμβόλιο Covid-19 Turkovac» ανακοίνωσε ο Κοτζά.

Το αίτημα υποβλήθηκε από το υπουργείο Υγείας στην Υπηρεσία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών, αναφέρει το Reuters.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε προηγουμένως δηλώσει πως η Τουρκία σκοπεύει να διαθέσει το εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη του εμβολίου ξεκίνησε φέτος και συνάντησε καθυστερήσεις.

Μέχρι σήμερα, περίπου 50 εκατομμύρια Τούρκοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κοροναϊού με το εμβόλιο της κινεζικής Sinovac και της αμερικανικής Pfizer.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου τα νέα κρούσματα κυμαίνονται γύρω στα 30.000 την ημέρα και οι θάνατοι γύρω στους 200..

Την Τετάρτη, ο διευθυντής του ΠΟΥ για την περιοχή της Ευρώπης, Χανς Κλούγκε, ευχαρίστησε την Τουρκία για την πρότασή της να περιθάλψει ασθενείς Covid-19 από ευρωπαϊκές χώρες των οποίων τα συστήματα υγείας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο.

We can only manage this pandemic with solidarity. As we face a difficult winter, I am grateful to @drfahrettinkoca & 🇹🇷 for the generous offer to receive #COVID19 patients if needed, to support European countries with overwhelmed health systems & ICUs#UnitedActionForBetterHealth

— Hans Kluge (@hans_kluge) November 24, 2021