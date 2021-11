Κάποιες φορές η επιτυχία μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας κρίνεται από το ίδιο το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο να την περιγράψεις. Και αν υπήρχε σχετικό βραβείο, η σειρά ντοκιμαντέρ How to with John Wilson, που επιστρέφει με δεύτερη σεζόν στο τέλος Νοεμβρίου στην HBO (και αμέσως μετά, αποκλειστικά για την Ελλάδα, στο Vodafone TV), θα το κατακτούσε αφήνοντας χιλιόμετρα πίσω της τον ανταγωνισμό.

Αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια. Ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και «ανήσυχος Νεοϋορκέζος», όπως αυτοαποκαλείται, John Wilson, τριγυρίζει στην πόλη του – ενίοτε και λίγο παραέξω. Κι όσο τριγυρίζει, παρατηρεί και αποτυπώνει. Τα πράγματα που περνούν από την κάμερά του είναι, στη βάση τους, απολύτως καθημερινά. Το ζαρωμένο δέρμα ενός γυμνόστηθου παππού σε ένα παγκάκι, μια γυναίκα που ταΐζει τα περιστέρια στο πάρκο, δυο ερωτευμένα (;) πιτσιρίκια που ποζάρουν μπροστά στην κάμερα του κινητού τους μασουλώντας τις δύο άκρες του ίδιου χοτ ντογκ.

Για την ακρίβεια, τα πράγματα που καταγράφει στην κάμερά του ο Wilson είναι τόσο καθημερινά, που οι περισσότεροι από εμάς θα τα κοιτάζαμε χωρίς να τα βλέπουμε στους αντίστοιχα πολύβουους δρόμους της Αθήνας.

Εκείνος, όμως, τους δίνει τη σημασία που τους αναλογεί. Μπορείς να τον φανταστείς να τα συγκεντρώνει σαν συλλέκτης, να τα ταξινομεί σε φακέλους του υπολογιστή ή του μυαλού του, να τα αφήνει να αλληλεπιδράσουν και να γεννήσουν συνδέσεις. Το αποτέλεσμα, είναι μια από τις πιο μοναδικές σειρές ντοκιμαντέρ που έχουν ίσως ποτέ γυριστεί. Το How to with John Wilson.

Ο τίτλος της σειράς δεν είναι παρελκυστικός. Σε κάθε επεισόδιο ο Wilson μας «μαθαίνει» πράγματι πώς να κάνουμε κάτι. Πώς να πιάνουμε «ψιλοκουβέντα». Πώς να φτιάχνουμε ριζότο. Ή πώς να στήνουμε μια σκαλωσιά. Πρόκειται για απολύτως πραγματικούς τίτλους της πρώτης σεζόν (που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Vodafone TV πριν την πρεμιέρα της δεύτερης), και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του περιεχομένου. Απλώς, όχι με τον τρόπο που πιστεύετε.

Γενικώς, τίποτα δεν συμβαίνει με τον τρόπο που πιστεύετε σε αυτό το τρυφερό, αστείο, βάναυσο, υπαρξιακό ντοκιμαντέρ. Κάθε θεματική γίνεται μια αφορμή για να συνδέσουμε μεταξύ τους φαινομενικά άσχετες στιγμές της καθημερινότητας, για να αναγκαστούμε να ρίξουμε μια εξεταστική ματιά στον εαυτό μας ακούγοντας τον Wilson να κάνει το ίδιο με τον δικό του – και κυρίως για να βιώσουμε τη Νέα Υόρκη ειδικότερα και τον κόσμο μας γενικότερα, όπως πραγματικά είναι: Απαίσιος, υπέροχος και, κυρίως, διαολεμένα περίεργος.

Στο τέλος της μοναδικής εμπειρίας του να βλέπεις την πόλη με το βλέμμα του Wilson, ενώ τον ακούς να ξετυλίγει την ιδιαίτερη σκέψη του στο σπικάζ, μάλλον δεν θα μάθεις πώς να στήνεις τη δική σου σκαλωσιά. Ίσως, όμως, μάθεις να κοιτάζεις ακόμη και τις απλούστερες εικόνες με τα εντυπωσιασμένα μάτια ενός παιδιού. Και κάτι μας λέει ότι αυτό το μάθημα μπορεί να κάνει τη ζωή σου κάπως καλύτερη.

