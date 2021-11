Μπορεί να έχει φτάσει μόλις στα όρια του Διαστήματος με τις υποτροχιακές πτήσεις της εταιρείας του, Blue Origin.

Αυτό ωστόσο δεν εμποδίσει τον Αμερικανό κροίσο Τζεφ Μπέζος να οραματίζεται το πώς θα είναι η ζωή στο μέλλον, ενόσω ο «κος Amazon» επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο νέο, διαστημικό «Ελ Ντοράντο».

Κατά τον ίδιο, λοιπόν, «εκατομμύρια άνθρωποι θα μετακινηθούν από τη Γη στο Διάστημα, με την πάροδο του χρόνου. Και αυτό είναι το όραμα της Blue Origin – εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονται στο Διάστημα».

Γιατί η Γη, τόνισε τις προάλλες σε ομιλία του στο ετήσιο Φόρουμ Ignatius στην Ουάσιγκτον, «είναι ξεχωριστή. Δεν μπορούμε να την καταστρέψουμε».

«Το ηλιακό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ένα τρισεκατομμύριο ανθρώπους», ανέφερε ο Μπέζος, ενώ ο πλανήτης μας «μπορεί να υποστηρίξει, ας πούμε, 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σε κάποιο βαθμό».

Συνεπώς «θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να καταλάβουμε πώς να το κάνουμε αυτό, χωρίς να τον υποβαθμίσουμε», υπογράμμισε -την ώρα που τόσο ο τεχνολογικό του κολοσσός, η Amazon, όσο και οι εμπορικές διαστημικές πτήσεις της Blue Origin έχουν βαρύ αποτύπωμα άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Στο πέρασμα των αιώνων», σύμφωνα με τα σχέδια του ο δεύτερου σήμερα πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, «οι περισσότεροι ή πολλοί από τους ανθρώπους θα γεννιούνται διάστημα. Θα είναι το πρώτο σπίτι τους. Θα γεννηθούν και θα ζουν σε αποικίες και θα μπορούν να επισκέπτονται τη Γη, όπως επισκέπτονται σήμερα οι τουρίστες το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστoουν» στις ΗΠΑ.

Οι δε διαστημικές αποικίες «θα μοιάζουν με την καλύτερη μέρα που μπορεί να υπάρξει στο Μάουι» -το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, όπου ο Μπέζος αγόρασε πρόσφατα τεράστιες εκτάσεις- «όμως αυτή η μέρα θα διαρκεί όλο τον χρόνο».

«Δεν θα υπάρχει κακοκαιρία, ούτε σεισμοί και όλοι οι άνθρωποι θα θέλουν να ζήσουν εκεί», υποστήριξε.

Χαρακτήρισε μάλιστα τους ανθρώπους της Blue Origin «πρέσβεις της Γης» στο Διάστημα.

Όταν πάντως ρωτήθηκε πώς θα ληφθεί η απόφαση για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει στο… υπερπέραν, απέφυγε να απαντήσει.

Πηγή: Blue Origin

Για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματός του, ο Τζεφ Μπέζος δεν μιλά για τη δημιουργία αποικιών σε άλλους πλανήτες -όπως σχεδιάζει ο αντίζηλός του, Ίλον Μασκ, να κάνει με τον Άρη- αλλά για τεράστιους κυλίνδρους, που θα είναι σε τροχιά στο διάστημα και θα μπορεί έκαστος να φιλοξενήσει έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Μέσα στους κυλίνδρους αυτούς, αναφέρει, θα δημιουργηθούν τεχνητά συνθήκες βαρύτητας και κλίματος που θα προσομοιάζουν με αυτές στη Γη, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων διατροφική επάρκεια.

Θα υπάρχουν «ποτάμια και δάση και άγρια ζωή», έχει πει σε μία σχετική πρώτη παρουσίαση, την οποία έκανε μάλιστα προ τριετίας, τον Μάιο του 2019.

Πηγή έμπνευσή του είναι οι γνωστοί και ως «κύλινδροι Ο’Νιλ»: ένα όραμα που είχε τη δεκαετία του ‘70 ο καθηγητής φυσικής Τζέραλντ Ο’Νιλ, διαλέξεις του οποίου είχε παρακολουθήσει ο Μπέζος ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Ο Τζεφ Μπεζος ανέπτυξε εκ νέου τώρα αυτές τις θέσεις στο Ignatius Forum, σε συζήτηση για την πολιτική των ΗΠΑ στο διάστημα, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του τον νέο διοικητή της NASA, Μπιλ Νέλσον, και την Άβριλ Χέινς, νυν διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI).

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εν τω μεταξύ, η Blue Origin είχε χάσει την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της NASA και της απόφασής της να αναθέσει κατ’ αποκλειστικότητα στην SpaceX του Ίλον Μασκ την επόμενη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, αισίως το 2024.

Πρόκειται για βαρύ πλήγμα στα μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια του Μπέζος, ο οποίος έχει μιλήσει από το 2019 για τη σημασία εξορύξεων πόρων στη Σελήνη, που -κατά την εκδοχή του- θα καταστήσουν οικονομικά βιώσιμους τους οραματιζόμενους διαστημικούς βιότοπους και την επέκτασή τους.

Το σχέδιο έχει χαρακτηρίσει από τότε ανεφάρμοστο ο Μασκ, σχολιάζοντας στο Twitter ότι θα απαιτούσε τη μεταφορά «τεράστιων ποσοτήτων μάζας από πλανήτες/φεγγάρι/αστεροειδείς».

Makes no sense. In order to grow the colony, you’d have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean!

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2019