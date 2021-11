O πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ δήλωσε σήμερα ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας παγκοσμίως αλλά προειδοποίησε τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα για τις ολέθριες συνέπειες, εάν οι χώρες δεν τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.

Ο Γκορ, ο οποίος μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης το 2007 για το έργο του που αφορούσε την ενημέρωση του κόσμου για την κλιματική αλλαγή, εκφώνησε μια ομιλία από την κεντρική σκηνή της συνόδου κορυφής της COP26 για να καταλήξει στην ετυμηγορία του κατά την πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης.

«Έχουμε τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτή την κρίση. Έχουμε ακούσει δεσμεύσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια μακρά κατεύθυνση προς αυτές τις λύσεις», δήλωσε.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα τηρηθούν. Δεν πρέπει να κηρύξουμε τη νίκη εδώ, γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά απέχουμε μακράν ακόμη από τους στόχους που πρέπει να φτάσουμε».

Ο Γκορ προειδοποίησε ότι τα υφιστάμενα επίπεδα της «υπέρ ανισότητας» συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς και προειδοποίησε ότι τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης, όπως αυτά που μπορεί να προκληθούν από την κλιματική αλλαγή, μπορούν να τροφοδοτήσουν την ξενοφοβία και τη βία.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό το κύμα αυταρχικού λαϊκισμού να εξαπλωθεί στον κόσμο μας», τόνισε.

Τέλος, ο Γκορ αναφέρθηκε στη νέα γενιά, τους νέους που βρίσκονται στους δρόμους και διαμαρτύρονται για την κλιματική αλλαγή και ζήτησε να ακουστεί η φωνή τους.

«Το μέλλον τους είναι στα χέρια μας» είπε χαρακτηριστικά.

Today in Glasgow, young people from around the world are taking to the streets for #FridaysForFuture. To all those in the halls of #COP26, now is the time to listen to their voices and act. Their future is in your hands.

— Al Gore (@algore) November 5, 2021