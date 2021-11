Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι της Λίβερπουλ από τους κορυφαίους στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0.

Ο έλληνας μπακ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τους Κόκκινους, παρά το γεγονός πως λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστό ότι είχε μαυρισμένο μάτι από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση το απόγευμα της Δευτέρας είχε εμφανιστεί με μαυρισμένο μάτι και όλοι απόρησαν, με τον Γιούργκεν Κλοπ ωστόσο να τον ενημερώνει για τις προθέσεις που είχε να τον ξεκινήσει στο ματς με τους Ροχιμπλάνκος, όπως κι έγινε.

Ο Τσιμίκας μερικές ημέρες αργότερα αποκάλυψε τους λόγους που εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι βάζοντας τέλος στα σενάρια: «Μερικές ημέρες νωρίτερα είχα συγκρουστεί με τον Τιάγκο στην προπόνηση σε μια άσκηση που κάναμε…» και κάπως έτσι λύθηκε το μυστήριο.

Robertson heard that Tsimikas was getting rated over him and decided to scrap him 😭💀 pic.twitter.com/ZML6p4604M

— Andreas 🇳🇴 (@Ifcandreas) November 2, 2021