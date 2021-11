Greek Scouser. Ο έλληνας κάτοικος του Λίβερπουλ. Ο Κώστας Τσιμίκας. Ο δικός μας «Τσίμι».

Αυτός που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έφθασε έως την παγωμένη Δανία για να πάρει παιχνίδια και να βελτιωθεί. Αυτός που έκανε το «αγροτικό» του στα fields της Ολλανδίας με τη φανέλα της Βίλεμ. Ο ίδιος που πάσχισε να γίνει βασικός στους Πειραιώτες. Ο ίδιος που πλέον έχει γίνει αγαπητό θέμα συζήτησης σε ένα άλλο κόκκινο λιμάνι.

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι παιδί του λιμανιού. Ξέρει την αύρα. Ξέρει τη νοοτροπία. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να είναι για να κερδίσει αυτό που πιστεύει ότι αξίζει. Πέρασε ένα χρόνο μεταξύ εξέδρας και πάγκου στο Λίβερπουλ. Αλλά πλέον κάθε απουσία του από την 11άδα των Reds συζητείται. Και όχι για καλό. Γεγονός σχεδόν σοκαριστικό. Ένα ελληνόπουλο από τις Σέρρες βασικός σε έναν ποδοσφαιρικό γίγαντα. Ή αναπληρωματικός με… γκρίνια.

Προσοχή. Η γκρίνια δεν προέρχεται από τον Τσιμίκα. Όχι. Η «γκρίνια» πηγάζει από το πιο ενεργό κομμάτι της Λίβερπουλ. Την εξέδρα της. Η δύναμή της. Αυτή έχει τον Τσιμίκα στην καρδιά της. Οι οπαδοί των Reds δεν «πετούν» τον Ρόμπινσον. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Πρόκειται για τον κατά γενική ομολογία κορυφαίο αριστερό μπακ στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, για αυτούς που ζουν και αναπνέουν για τη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας αδικείται όταν δεν παίζει. Πολύ απλά, διότι είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Η παρουσία του έλληνα διεθνούς μπακ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η 1η του στο φετινό Champions League και 8η στη σεζόν, ήταν ακόμη μία ηχηρή επιβεβαίωση όσων πιστεύουν ότι ο Κλοπ τον… αδικεί. Αν και δεν κρύβει ότι τον… λατρεύει. Η φωτογραφία του με τον «Τσίμι» και τη μεγάλη αγκαλιά μετά το χθεσινό παιχνίδι με την Ατλέτικο είναι μια ακόμη απόδειξη. Μια φωτογραφία με χιλιάδες σχόλια εγκωμιαστικά για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Με την απόδοσή να γίνεται και θέμα στατιστικής μελέτης. Καθώς όπως αναφέρουν με ιδιαίτερη έμφαση τα αγγλικά ΜΜΕ, τις 6 φορές που ο Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός φέτος, η ομάδα του όχι απλώς έχει ισάριθμε νίκες. Αλλά δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν το βρίσκουν οι Άγγλοι. Αναλύοντας διεξοδικά τον τρόπο που κινείται και βοηθά την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του.

Kostas Tsimikas when starting this season: Games: 6

Wins: 6

Clean sheets: 6

Assists: 2 Should have had another assist for Jota tonight, too. Our starting LB going forwards? pic.twitter.com/IfrbXMU9WL — Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 3, 2021

Αντί επιλόγου, σας καλούμε να ρίξετε μια ματιά κάτω από την ανάρτηση της Λίβερπουλ αναφορικά με τον παίκτη που ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με τους Ροχιμπλάνκος. Στο twitter των Reds, λοιπόν, ανέβηκε ένα γκάλοπ, που ζητούσε από τους οπαδούς της ομάδας να ψηφίσουν για τον MVP της αναμέτρησης μεταξύ των Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Ζότα, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Μάτιπ. Με τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας να στήνουν «πανηγύρι» αναφορικά με την επιλογή των administrators των social media της Λίβερπουλ να αφήσουν τον Τσιμίκα εκτός 4άδας κορυφαίων.

Some 𝙤𝙪𝙩𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 individual displays ✨ A tough choice, but who was your Player of the Match from #LIVATM? 🤔 — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2021

Tsimikas with another top quality display. Giving Robbo plenty of food for thought. Now we have real competition at left-back… #LFC pic.twitter.com/r4Ouvl9IB4 — EssinemLFC (@essinem7) November 3, 2021

Think tsimikas more than earned a start against west ham 💪🏼💪🏼 — Kaiia 💫 (@lfckez) November 3, 2021

Tsimikas should be starting PL games from now on — 17 (@majidka17) November 3, 2021

Tsimikas impressed again. As far as back-up options go, he’s the level. Seamlessly transitions into the first team. — Ben Webb (@BenWebbLFC) November 3, 2021

2 players bringing massive difference today compared to the last game

Tsimikas and Fabinho. World class performance from both. Robertson needed a rest. pic.twitter.com/q1e9dZ0Dom — Arif (@arif_LFC_) November 3, 2021