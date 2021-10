Εικόνες που «κόβουν την ανάσα» έδωσε στο φως της δημοσιότητας η αμερικανική National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Το drone, Saildrone Explorer SD 1045, βρέθηκε ακριβώς μέσα στο μάτι του τυφώνα Sam και κατέγραψε βίντεο, που δίνει πολύτιμα στοιχεία για το φαινόμενο.

Αυτά είναι μάλιστα τα πρώτα πλάνα που είναι διαθέσιμα από ένα θαλάσσιο αυτόνομο σκάφος.

Ο τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 4 ήταν ο ισχυρότερος που έχει δημιουργηθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό το 2021. Ως εκ τούτου το Saildrone πάλεψε με κύματα ύψους 50 μέτρων και ανέμους ταχύτητας άνω των 193 χλμ./ώρα.

«Συγκεντρώνοντας δεδομένα από θαλάσσια drones αναμένουμε να βελτιώσουμε τα μοντέλα πρόβλεψης για να προβλέπουμε την απότομη αύξηση έντασης των τυφώνων. Αυτή η αύξηση της έντασης, όταν ένας τυφώνας δηλαδή ενισχύεται μέσα σε λίγες ώρες, είναι μία σοβαρή απειλή για τις παράκτιες κοινότητες», σημειώνουν οι ειδικοί και προσθέτουν:

«Τα νέα δεδομένα από τα drones και άλλα μη επανδρωμένα συστήματα που χρησιμοποιεί η NOAA, μας βοηθούν να προβλέψουμε καλύτερα τις δυνάμεις που τροφοδοτούν τους τυφώνες και θα μπορούμε να ειδοποιήσουμε αυτές τις κοινότητες νωρίτερα».

Σκοπός των επιστημόνων είναι να σταλεί drone και στον Κόλπο του Μεξικού για να συλλεχθούν και από εκεί δείγματα από τις καταιγίδες.

Σημειώνεται ότι ένα Saildrone, 7 μέτρων, μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα έως και ένα χρόνο. Το αυτόνομο όχημα τροφοδοτείται από τον άνεμο και λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εισέλθει σε μερικά από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα της Γης.

Drones έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση του πυθμένα του ωκεανού στη Φλόριντα, για να βοηθήσουν στις προβλέψεις για τις καταιγίδες αλλά και σε αποστολές για την κλιματική αλλαγή.

In a world first, a @saildrone has captured video from inside a hurricane.

The Saildrone battled Hurricane #Sam‘s 50-ft waves and 120+ mph winds to collect critical scientific data and give us a brand new view of one of earth’s most destructive forces. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/gO22wBhua2

— NOAA Research (@NOAAResearch) September 30, 2021