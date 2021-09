Η 52χρονη ηθοποιός ομολόγησε ότι ήταν υπάλληλος σε εταιρία ταχυμεταφορών πριν ενταχθεί στο καστ της δημοφιλούς σειράς.

Το reunion της σειράς έχει αποσπάσει 4 υποψηφιότητες στα φετινά Emmy Awards και συγκεκριμένα τις:

Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), Outstanding Production Design For A Variety Special, Outstanding Directing For A Variety Special and Outstanding Lighting Design/Lighting Direction For A Variety Special).

«Συγχαρητήρια στην οικογένεια των Friends για τις 4 υποψηφιότητες Emmy. Ήταν μία τόσο ιδιαίτερη επανένωση για εμάς και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι από το να τη μοιραστούμε μαζί σας», είχε γράψει χαρακτηριστικά η Aniston στο Instagram.

«Έχει φύγει το παιδί»

Η 52χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στον Jimmy Fallon και την εκπομπή «The Tonight Show» και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» δήλωσε on camera ότι εργαζόταν ως αγγελιοφόρος ποδηλάτου (άτομα που εργάζονται για εταιρείες ταχυμεταφορών που μεταφέρουν και παραδίδουν αντικείμενα με ποδήλατο) στη Νέα Υόρκη.

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε πως αυτή ήταν μία από τις πρώτες (και αρκετά δύσκολες) δουλειές που έκανε για να βιοποριστεί πριν αρχίσει να εργάζεται σαν ηθοποιός.

Η Aniston μετακόμισε σε νεαρή ηλικία από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη όπου παρέμεινε για αρκετά χρόνια.

Ο χρόνος και η σκληρή της δουλειά την αντάμειψαν!