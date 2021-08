Τρέλα έχει πιάσει μικρούς και μεγάλους λάτρεις των social media με την νέα πρόκληση.

Το Milk Crate Challenge έχει προκαλέσει αναβρασμό στο Twitter με ανθρώπους όλων των ηλικιών να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν.

Τι είναι το challenge

Η νέα αυτή πρόκληση θέλει τους συμμετέχοντες να σκαρφαλώνουν και να ανεβοκατεβαίνουν μια πυραμίδα από άδεια πλαστικά κιβώτια γάλακτος.

Αυτή η τόσο απλή διαδικασία αποδεικνύεται πολύ δύσκολη όσο η πυραμίδα ψηλώνει με πολλά περιστατικά τραυματισμών να έχουν σημειωθεί.

This is it. We’ve reached the pinnacle. #CrateChallenge pic.twitter.com/0OgsEZU4Dn — MyBookie – Bet With The Best (@MyBookie) August 26, 2021

Here’s me commentary on the crate challenge 🎙️ Crank ya sound #CrateChallenge #ozzymanreviews pic.twitter.com/FBZZRVTFPv — Ozzy Man Reviews (@OzzyManReviews) August 26, 2021

Here’s me commentary on the crate challenge 🎙️ Crank ya sound #CrateChallenge #ozzymanreviews pic.twitter.com/FBZZRVTFPv — Ozzy Man Reviews (@OzzyManReviews) August 26, 2021

People in the 1960’s: In 2021, flying cars will be invented and no more world hunger.

2021: #CrateChallenge pic.twitter.com/lthPQW3kUa — 《DESTINY》 (@Destinymadein99) August 23, 2021

Γιατί αναγκάστηκε να το «αποκηρύξει» το Tik Tok

Η νέα πρόκληση όσο άφοβη και να μοιάζει έχει προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς.

Γιατροί έχουν στραφεί εναντίον του νέου challenge και προειδοποιούν τους πολίτες να απέχουν.

Εκπρόσωπος του TikTok σχολίασε ότι η εφαρμογή «απαγορεύει περιεχόμενο που προωθεί ή αναδεικνύει επικίνδυνες ενέργειες, και αφαιρούμε τέτοια βίντεο».

Ο George Gantsoudes, ορθοπεδικός χειρουργός στη Βιρτζίνια, μοιράστηκε ένα παράδειγμα για να υπογραμμίσει πόσο λάθος είναι, σημειώνοντας ότι «οι χειρουργικές επεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από αυτό, μπορεί να εμπίπτουν στη γκάμα των «επιλεκτικών χειρουργείων»».