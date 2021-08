Για ακόμη μια μέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στην Εύβοια, την Αρχαία Ολυμπία και τη Μεσσηνία, με τα πύρινα μέτωπα να απειλούν οικισμούς και την κατάσταση να απειλεί να ξεφύγει εκτός ελέγχου.

Μάλιστα, πριν λίγο έγινε γνωστό πως για την αντιμετώπιση του πύρινου εφιάλτη αποφασίστηκε η περαιτέρω συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων.

Αυτές τις ημέρες, η Ελλάδα θρηνεί. Για τα καμμένα ζώα, τα χαμένα δάση, τις κατεστραμμένες περιουσίες.

Μεταξύ άλλων και μέσα από το Twitter, όπου οι χρήστες μοιράζονται μεταποκαλυπτικές εικόνες καταστροφής, πλάνα από τους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τεράστιες εκτάσεις της χώρας, αλλά και τη θλίψη τους για την οικολογική καταστροφή που συντελείται.

Ζώα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη, δέντρα που έχουν μετατραπεί σε κάρβουνο και ένα μεγάλο «γιατί» κυριαρχούν στις αναρτήσεις.

Our beautiful home is on fire….

Approximately 20 million square meters of forests have been burned on Evia so far, with a total of 150 properties near Limni (a town on the Island) also burned down.#PrayForGreece #Πυρκαγιά pic.twitter.com/AIOumi8ENL

— Views of the Medditeranean (@LifeIntheMed) August 4, 2021