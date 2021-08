Την έναρξη της μελέτης Φάσης 1 της θεραπείας mRNA-6231 ανακοίνωσε η αμερικανική Moderna, που έδωσε την πρώτη δόση υποδόρια σε ασθενή με αυτοάνοσο νόσημα.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας, που πρωτοπορεί στη χρήση των θεραπειών και εμβολίων mRNA, προσπαθεί πλέον να βοηθήσει τους ανθρώπους με αυτοάνοσα.

«Η έναρξη της μελέτης Φάσης 1 του mRNA-6231 είναι σημαντικό ορόσημο για τη Moderna, καθώς προσπαθούμε να φέρουμε τις δυνατότητες των θεραπειών με την τεχνολογία mRNA σε άτομα που ζουν με αυτοάνοσα νοσήματα», δήλωσε επιστήμονας που μετέχει στο πρόγραμμα, εξηγώντας ότι είναι η πρώτη φορά που η θεραπεία χορηγήθηκε υποδόρια.

Μάλιστα, έκανε λόγο για σημαντικό βήμα στην αποστολή της Moderna να βοηθήσει ασθενείς με διάφορα νοσήματα.

We just announced that the first participant has been dosed in the Phase 1 study of mRNA-6231. This is our first autoimmune candidate to enter the clinic & is our first subcutaneously administered therapeutic program. https://t.co/yrkael8N1g pic.twitter.com/uRECsa2ytD

— Moderna (@moderna_tx) August 2, 2021