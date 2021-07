Ο Καουάι Λέοναρντ αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί, καθώς το συμβόλαιο του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς προβλέπει οψιόν την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει και να παραμείνει κάτοικος Καλιφόρνια.

Ωστόσο ο «Klaw» δεν φαίνεται πρόθυμος να την ενεργοποιήσει και σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, θα την απορρίψει ώστε να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει νέο συμβόλαιο και πάλι με τους Κλίπερς.

Ο Λέοναρντ φαίνεται πως έχει πειστεί από το πλάνο της ομάδας του Λος Άντζελες και το νέο αυτό συμβόλαιο θα τον δέσει για τα καλά στο «ΛΑ» όπου θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας του, μετά από αυτούς του 2014 (Σπερς) και 2019 (Ράπτορς).

Φυσικά η υγεία του «Klaw» προέχει, αφού θυμίζουμε πως έμεινε εκτός στη μεγαλύτερη διάρκεια των play-offs λόγω τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστό, με τον 30χρονο φόργουορντ να μπαίνει στο χειρουργείο για να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

