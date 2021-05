Stories

Μέιτλαντ Γουόρντ: Ηθοποιός παράτησε την Disney και έγινε πορνοστάρ απειλεί με βιβλίο – φωτιά

Την αποχώρησή της από τις ταινίες της Disney και την είσοδο της στον κόσμο του πορνό θα αφηγείται το νέο βιβλίο της Μέιτλαντ Γουόρντ με τίτλο «My Escape From Hollywood: Why I Left to Become a Porn Star», που θα κυκλοφορήσει κατά τα μέσα του 2022.