Γροθιά στο στομάχι είναι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τις εχθροπραξίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ με θύματα άμαχο πληθυσμό και αθώα παιδιά.

Στο παρακάτω video του τούρκου ανταποκριτή από την Παλαιστίνη, Ρατζίπ Σοϋλού, τα παιδιά απολαμβάνουν την γιορτή του Ίντ αλ Φιτρ, παίζοντας τραμπολίνο, ενώ μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, οι βόμβες κάνουν τον ουρανό να λαμπυρίζει απειλητικά.

Unbelievable but Palestinian children continue to celebrate Eid while their literal next door is getting bombarded.

Imagine the psychology of these kids pic.twitter.com/mI04kwe2vk

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 13, 2021