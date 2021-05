Περισσότεροι από 100 καθολικοί ιερείς σε όλη τη Γερμανία προσφέρουν ευλογίες σε ζευγάρια του ιδίου φύλου τις τελευταίες ημέρες.

Αν και κανονικά κάτι τέτοιο αντιβαίνει στους κανόνες του Βατικανού και της Γερμανικής Εκκλησίας, η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι πάνω από τους κανόνες της εκκλησίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μια γυναίκα αφού παίρνει την ευχή του ιερέα, φιλά το ταίρι της και δακρύζει.

Μία εικόνα αρκεί για να καταλάβει κανείς πως η πίστη έχει μία αγκαλιά και αυτή τους χωρά όλους.

More than 100 Catholic priests across Germany have been offering blessings to same-sex couples in recent days, even though it goes against the Vatican and the German Church’s rules 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/SLB58EPpbg

— DW News (@dwnews) May 12, 2021