Το Ισραήλ θα “κλιμακώσει” τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τον θάνατο δύο Ισραηλινών γυναικών από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

“Από χθες (Δευτέρα), ο στρατός έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ στη Γάζα (…) Και θα εντείνουμε περαιτέρω τη δύναμη των επιθέσεων μας”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, προσθέτοντας ότι η Χαμάς “θα δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν το περιμένει”.

“Θρηνούμε τον θάνατο των δύο Ισραηλινών γυναικών και σας ζητώ να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς στο τέλος συνεδρίασης για την ασφάλεια στο νότιο Ισραήλ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι εκτόξευσε 137 ρουκέτες μέσα σε διάστημα “πέντε λεπτών” σήμερα το απόγευμα στην Ασκελόν και τη γειτονική πόλη Ασντόντ, με ταυτόχρονα πλήγματα ώστε να μπλοκάρει την πυραυλική ασπίδα του Ισραήλ “Σιδηρούς Θόλος”.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αύξησε τα αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χθες το βράδυ, ανάμεσά τους 10 παιδιά, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του τοπικού υπουργείου Υγείας.

“Εξοντώσαμε τους διοικητές, πλήξαμε πολλούς σημαντικούς στόχους και αποφασίσαμε να επιτεθούμε σκληρότερα και να αυξήσουμε τον ρυθμό των επιθέσεων”, δήλωσε ο Νετανιάχου τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα καλεί σε αποκλιμάκωση.

At least 20 Palestinians, including 9 children, are dead in an area of Gaza that was hit by Israeli airstrikes on Monday. The strikes were the latest escalation in violence amid ongoing protests against forced Palestinian evictions in Jerusalem. pic.twitter.com/nALJsZXnaJ

— NowThis (@nowthisnews) May 11, 2021