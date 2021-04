Ντόμινο αντιδράσεων, αναμένεται να προκαλέσει με την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να κάνει πράξη αυτό που είχε εξαγγείλει και να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η ιστορικής σημασίας αυτή ανακοίνωση προκάλεσε την οργή της Άγκυρας, και έρχεται τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400 από την Τουρκία και σειράς άλλων θεμάτων, για τα οποία ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δεν πίεσε τον Ερντογάν.

Στην γειτονική χώρα, επικρατεί αναβρασμός και η τουρκική ηγεσία, αναζητεί τρόπους αντίδρασης ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η απάντηση της Άγκυρας εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη λόγω και της κατάστασης της οικονομίας της.

Οργισμένη ήταν και η αντίδραση του τουρκικού τύπου:

Η Hurriyet έχει τίτλο «Αρνούμαστε εντελώς… Οι λέξεις δεν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία» αναφερόμενη και στις δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για το ζήτημα.

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021