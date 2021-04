Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα δέχεται ο Τζο Μπάιντεν από Τούρκους στο Twitter.

Η ιστορική απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναγνωρίσει επίσημα την Γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους έχει προκαλέσει την οργή, όχι μόνο της τουρκικής ηγεσίας, αλλά και μεγάλης μερίδας του τουρκικού λαού, κυρίως των πιο φανατικών εθνικιστών της γείτονος.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά «τιτιβίσματα» εξοργισμένων Τούρκων:

15 Mion Indians

* 4 million in Vietnam

* 3 Million Koreans

* 1 Million Cambodia and Laosta

* 1.5 Million in Afaganistan

* 1 million in Iraq

* 350 thousand in Hiroshima and Nagasaki#LookForGenocideOnYourMindUSA #StopArmenianLies

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🤚 pic.twitter.com/zlFYjp8uw7 — Borsa Nefer 🏅 (@borsanefer) April 24, 2021

Mr. Biden, show the Armenian genocide documents to the world! Because there has never been such a document, it will never happen. — Rhm. Ok (@RahimeOkkk) April 24, 2021

Και ένα απειλητικό από «φαν» ή μέλος των Γκρίζων Λύκων:

The USA committed genocide in many parts of the world. Sleep with your conscience in your warm beds. The result of your Middle East games … pic.twitter.com/8iAZBLr2PY — Atlas (@Birgunorada) April 24, 2021