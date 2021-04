Ο οίκος Dior έρχεται στην Αθήνα για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2022 στις 17 Ιουνίου.

Τη συλλογή υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, Maria Grazia Chiuri. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο γαλλικός οίκος θα συνδεθεί οπτικά με την πρωτεύουσα, καθώς ρούχα υψηλής ραπτικής του Christian Dior είχαν φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη πριν 70 χρόνια.

