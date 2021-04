Ποιος δεν ευχήθηκε να δει ταινίες με περισσότερο ρεαλισμό; Φυσικά, οι περισσότεροι από εμάς όταν λέμε κάτι τέτοιο εννοούμε ότι δεν θέλουμε η ιστορία που θα παρακολουθήσουμε να έχει σεναριακά κενά ή να καταλήγει σε υπερβολικά ευτυχείς – ή δυστυχείς – καταλήξεις. Όμως κάποιοι σκηνοθέτες έχουν πάει τον ρεαλισμό ένα βήμα παραπέρα και έχουν συμπεριλάβει στις ταινίες τους… πραγματικό σεξ. Από την πλευρά μας, ελπίζουμε απλώς οι ηθοποιοί να μην δέχτηκαν υπερβολικές πιέσεις για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Απλώς δεν ξέρουμε αν αυτό που μας ενθουσιάζει είναι η ένταση των σκηνών ή… η γνώση μας ότι παρακολουθούμε αληθινές ερωτικές επαφές.

Little Ashes

Μπορεί η ερωτική πράξη που είδαμε στην οθόνη να ήταν σκέτη υποκριτική αλλά η αντίδραση δεν ήταν. Το κοινό είδε την πραγματική αντίδραση του Robert Pattinson όταν έφτασε σε κορύφωση στην ταινία όπου υποδυόταν τον Salvador Dalí. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αυνανίστηκε στην κάμερα για να είναι η συγκεκριμένη σκηνή ρεαλιστική. Εξήγησε πως το να προσποιείσαι την έκφραση “απλά δεν δεν δουλεύει… Η… έκφρασή μου καταγράφηκε για μία αιωνιότητα.”

Mektoub, My Love: Intermezzo

H ταινία έκανε πρεμιέρα το 2019 στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών και κέρδισε αρνητική φήμη για τη σκηνή διάρκειας 13 συνεχόμενων λεπτών στοματικού έρωτα. Ήταν πέρα για πέρα πραγματική κι έδειχνε έναν άνδρα να… κατεβαίνει χαμηλά για χάρη της Ophelia που ενσάρκωνε η ηθοποιός Ophélie Bau.

The Idiots

Το όνομα του Lars von Trier θα μπορούσε να είναι πολλές φορές σε αυτή τη λίστα αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτή την ταινία του 1998. Μια ομάδα φίλων αφήνει πίσω της τις αναστολές και συμμετέχει σε ένα όργιο. Το σεξ είναι μια διαδικασία υποκριτικής για τους περισσότερους ηθοποιούς αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή που δείχνει πραγματική συνεύρεση. Είναι γυρισμένη με ηθοποιούς από τη βιομηχανία πορνό.

Cruising

Το θρίλερ του 1980 που σκηνοθετεί ο William Friedkin και πρωταγωνιστεί ο Al Pacino έχει σαν κεντρικό ήρωα έναν αστυνομικό που προσπαθεί να βρει έναν κατά συρροή δολοφόνου που έχει βάλει στόχο ομοφυλόφιλους άνδρες. Η αυθεντική εκδοχή της ταινίας συμπεριλαμβάνει και μια σκηνή σεξ ανάμεσα σε ένα gay ζευγάρι. Στο τελικό αποτέλεσμα βλέπουμε μόνο κάποια πλάνα καθώς τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν για να μην θεωρηθεί η ταινία ακατάλληλη. Βέβαια, μετά την κυκλοφορία της δεν γλίτωσε την κριτική από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των gay ο οποίοι ένιωσαν στιγματισμένοι.

Antichrist

Ο Lars von Trier χτυπά ξανά! Η ταινία αυτή κυκλοφόρησε το 2009 με πρωταγωνιστές τους Willem Dafoe και Charlotte Gainsbourg κι ενώ τα κορμιά τους είναι ντουμπλαρισμένα στη σκηνή του σεξ, το σεξ είναι πραγματικό. Ήταν μια αμφιλεγόμενη ταινία λόγω των σκηνών με τους ακρωτηριασμούς γυναικείων οργάνων αλλά από την άλλη μεριά η Gainsbourg κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών την ίδια χρονιά.

Don’t Look Now

Ένα πραγματικό δώρο από το 1973 είναι αυτή η ταινία και περιέχει μια έντονη σκηνή πραγματικού σεξ ανάμεσα στην Julie Christie και τον Donald Sutherland. Ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη γιατί α) δείχνει στοματικό σεξ σε μια γυναίκα και β) είναι αληθινό. Για την ακρίβεια κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν αληθινό αλλά υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις. Κανείς δεν θα μάθει τι έγινε στην πραγματικότητα. Ότι έγινε στα γυρίσματα του Don’t Look Now θα μείνει στα γυρίσματα του Don’t Look Now.

Nymphomaniac

Ναι, ο Lars von Trier επέστρεψε! Η ταινία αυτή κυκλοφόρησε το 2013 με πρωταγωνιστές, ανάμεσα σε άλλους, τους Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman και Willem Dafoe. Περιέχει σκηνή σεξ στην οποία δεν υπάρχει προσποίηση αλλά υπάρχει μια “παγίδα”. Οι ηθοποιοί προσποιήθηκαν στη σκηνή αλλά στη συνέχεια τα σώματά τους ντουμπλαρίστηκαν με κομπάρσους που έκαναν πραγματικά σεξ.