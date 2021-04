Όσα χρόνια και αν περάσουν, κανείς δε θα ξεχάσει την ανείπωτη τραγωδία του Χίλσμπορο, εκεί όπου 96 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο εκείνο ήταν ο Πίτερ Τζόουνς, που εκτελούσε χρέη σχολιαστή για το ραδιόφωνο του BBC.

Έχοντας βιώσει ακόμα μια εφιαλτική βραδιά στο Χέιζελ, η περιγραφή του για τα όσα έζησε εκείνη την ημέρα στο γήπεδο συγκλονίζει.

«Λοιπόν, νομίζω πως η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι πως ο ήλιος λάμπει πλέον και το Χίλσμπορο είναι ήσυχο. Κάπου εκεί στα αριστερά, οι πράσινοι λόφοι του Γιόρκσαϊρ, και ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι άνθρωποι θα πέθαιναν εδώ, στο στάδιο, το σημερινό απόγευμα.

Δε θέλω απαραίτητα να σκεφτώ το Χέιζελ, αλλά ήμουν εκεί εκείνη τη βραδιά και μετέδιδα μαζί με τον Έμλιν Χότζες, o οποίος καθόταν σήμερα πίσω μου. Και έπειτα από μισή ώρα που έβλεπε τον κόσμο να πασχίζει να βγει έξω, τις μπουκάλες οξυγόνου να έρχονται συνεχώς και τις σειρήνες των ασθενοφόρων να φωνάζουν, με άγγιξε στον ώμο και μου είπε δεν το αντέχω άλλο.

Και ο Έμλιν Χότζες έφυγε. Ο αθλητικός χώρος εδώ μετατράπηκε σε ένα νεκροταφείο για τους νεκρούς. Και αυτήν τη στιγμή οι φύλακες έχουν προμηθευτεί μικρές χάρτινες σακούλες και συλλέγουν τα προσωπικά αντικείμενα των θεατών και τα κοκκινόλευκα κασκόλ Λίβερπουλ και τα κοκκινόλευκα καπέλα Λίβερπουλ και τα κοκκινόλευκα βραχιόλια Λίβερπουλ. Και τίποτε άλλο. Και ο ήλιος λάμπει τώρα…»

Η στενοχώρια από τα όσα είχε δει εκείνη την ημέρα εικάζεται πως είναι η αιτία που στέρησε από τον Τζόουνς τη ζωή του, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα.

Peter Jones was commentating at Hillsborough and many felt he never fully recovered from what he saw, dying less than a year later. His final report from that day is an astonishing piece of broadcasting pic.twitter.com/jHsIqlRo01

— Darren Richman (@darrenrichman) April 15, 2019