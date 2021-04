Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή της HBO Films «The Days of Abandonment» (Μέρες Εγκατάλειψης).

Η ταινία, η οποία βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε.

Στην ταινία, όταν η Τες (Portman), μια γυναίκα που αφήνει πίσω τα όνειρά της για μια σταθερή οικογενειακή ζωή, εγκαταλείπεται από τον σύζυγό της, ο κόσμος της καταρρέει.

