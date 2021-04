Το άνοιγμα του τουρισμού ετοιμάζει πυρετωδώς η κυβέρνηση καθώς η Ελλάδα την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου θα κάνει ένα πρώτο βήμα για να ανοίξει την τουριστική βιομηχανία.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναφερόμενη στο πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού από την ερχόμενη εβδομάδα για ορισμένες χώρες, τόνισε ότι οι επισκέπτες θα έρχονται με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Οι επισκέπτες θα υφίστανται τους ίδιους περιορισμούς που έχουν και οι έλληνες πολίτες».

Την ερχόμενη εβδομάδα το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να άρει τους περιορισμούς για υποχρεωτική καραντίνα σε ταξιδιώτες από την ΕΕ και άλλες πέντε χώρες που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ κοροναϊού.

«Θα σταματήσουμε σταδιακά τους περιορισμούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πριν από το άνοιγμα στις 14 Μαΐου», δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο τουρισμός και οι πτήσεις

Εκτός απροόπτου από τη Δευτέρα, οπότε και λήγει η προηγούμενη οδηγία και η σχετική notam της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι ταξιδιώτες από την Ε.Ε. συν τις πέντε αυτές χώρες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα μέσω εννέα αεροδρομίων και να κάνουν αμέσως τις διακοπές τους χωρίς καραντίνα, πάντοτε υπό την προϋπόθεση πως θα έχουν πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας τους για εμβολιασμό ή αρνητικό μοριακό τεστ των τελευταίων 72 ωρών.

Τα εννέα αεροδρόμια για τα οποία θα ισχύει αυτός ο διακανονισμός είναι αυτά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κω, Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα. Επιπλέον, οι ίδιοι όροι θα ισχύσουν και για όσους έρχονται οδικώς στη χώρα από τις δύο βασικές συνοριακές πύλες της.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 έως και τις 19 Απριλίου ισχύει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.

Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία και Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Ελλάδα ήρε την υποχρεωτική καραντίνα μίας εβδομάδας για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί και φέρουν αρνητικό τεστ, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξει τον τουριστικό της τομέα, βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της, από τα μέσα Μαΐου.

Ολοι οι παραπάνω επιβάτες που εισέρχονται στη χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπόκεινται έως τις 19 Απριλίου σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF (Passenger Locator Form), για επτά ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους.

Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώνουν κάποιον επιβάτη θετικό, η καραντίνα ισχύει για 14 μέρες. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπροσθέτως γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξή τους, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το PLF.

Σωτήριο το διαβατήριο εμβολιασμού

«Will you go to Mykonos this summer?» (θα πάμε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι;), τιτλοφορείται μελέτη της Bank of America.

Για την BofA το διαβατήριο εμβολιασμού, θα μπορούσε να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας για τις τουριστικές χώρες, λειτουργώντας θετικά τόσο για την τουριστική βιομηχανία όσο και επίσης για το ευρώ.

Να σημειωθεί, πως οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα , με βάση τα μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας και των εκτιμήσεων του ΣΕΤΕ, αναμένεται να κυμανθούν εφέτος στο 40%-50% αυτών του 2019 (18,2 δισ. ευρώ), ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank Τάσο Αναστασάτο πλήρης ανάκτηση των προ πανδημίας επιπέδων (2019) δεν αναμένονται πριν το 2024.