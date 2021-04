Η αμερικανική δραματική ταινία Nomadland, για μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν σε βαν, ήταν ο μεγάλος νικητής των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων BAFTA, στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας και σε εκείνες, για τη γεννημένη στην Κίνα, σκηνοθέτρια Κλόε Ζάο και πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Φράνσις Μακντόρμαντ.

Η τελετή της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά για δύο νύχτες με τους υποψήφιους να συνδέονται μέσω βίντεο, λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Ωστόσο, οι κινηματογραφικοί αστέρες Χιου Γκραντ και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας εμφανίστηκαν διά ζώσης στο Ρόγιαλ Αλμπερτ Χολ του Λονδίνου, ενώ η Ρενέ Ζελβέγκερ και η Αννα Κέντρικ συνδέθηκαν μαζί τους από στούντιο στο Λος Αντζελες προκειμένου να παρουσιάσουν τα βραβεία.

Στο Nomadland που θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες, πρωταγωνιστεί η 63χρονη Μακντόρμαντ στον ρόλο μιας χήρας η οποία εν μέσω οικονομικής ύφεσης στις ΗΠΑ μετατρέπει το βαν της σε κινητό σπίτι και ξεκινά ταξίδι, κάνοντας περιστασιακές δουλειές στην πορεία.

«Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο στην κοινότητα των νομάδων που τόσο γενναιόδωρα μας καλωσόρισαν στις ζωές τους», είπε η Ζάο, στην ομιλία αποδοχής του βραβείου για την καλύτερη σκηνοθεσία.

«Ευχαριστούμε που μας δείξατε πως τα γηρατειά είναι ένα όμορφο κομμάτι ζωής, ένα ταξίδι το οποίο όλοι θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε και να τιμήσουμε. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους μας λέει πολλά για το τι είμαστε ως κοινωνία και πρέπει να τα πάμε καλύτερα» πρόσθεσε.

«See you down the road» 🛣️ Chloé Zhao dedicates the #EEBAFTAs Best Film win for @nomadlandfilm to the nomadic community. pic.twitter.com/QXtAeuRMOC

Το Nomadland κέρδισε επίσης το βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας.

Το βραβείο βρετανικής ταινίας κέρδισε η ταινία Promising Young Woman, το οποίο κέρδισε επίσης στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου.

Η Ακαδημία απέτινε επίσης φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, που απεβίωσε την Παρασκευή, 9 Απριλίου. Ο Φίλιππος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των BAFTA το 1959. Ο εγγονός του πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο νυν πρόεδρος των BAFTA.

We are deeply saddened by the death of His Royal Highness Prince Philip, The Duke of Edinburgh, whose close association with the Academy spanned over 60 years https://t.co/CcXomCDPjT

Our thoughts are with the Royal Family, to whom we offer our deepest sympathy. pic.twitter.com/stuzHHGQVE

— BAFTA (@BAFTA) April 9, 2021