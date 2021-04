Ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου KT-1 συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σμύρνη. Οι δύο πιλότοι που εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση εντοπίστηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «Το αεροσκάφος τύπου KT-1, το οποίο είναι μέρος της 2ης Κύριας Βάσης Τζετ στη Σμύρνη, έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Σμύρνης. Ο λόγος του ατυχήματος δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν».

Υπενθυμίζεται, ότι την Τετάρτη 7 Απριλίου σημειώθηκε άλλη μία αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους.

#BREAKING – KT-1 type aircraft falls into sea off coast of Turkey’s western Izmir province, 2 pilots rescued, says Turkish Defense Ministry

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 9, 2021