Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού, πέθαναν και μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση μικρού αεροπλάνου με αυτοκίνητο στη Νότια Φλόριντα, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η συντριβή συνέβη λίγο αφότου το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο North Perry στο Pembroke Pines, μια πόλη στη νοτιοδυτική επαρχία Broward. Το αεροπλάνο έκοψε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο και έπεσε έπειτα σε μια κατοικημένη γειτονιά.

Και οι δύο επιβάτες του αεροπλάνου πέθαναν και δύο άλλοι, μια γυναίκα και ένα νεαρό αγόρι, τραυματίστηκαν όταν το αεροπλάνο έπεσε στο SUV τους.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, το νεαρό αγόρι είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο, αντίθετα ο οδηγός κατάφερε να βγει από αυτό. Και οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου το παιδί πέθανε αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

WATCH: Ring video captures the moment a small plane crashes outside North Perry Airport in Pembroke Pines, killing two people on board, but not before it struck a nearby car with a woman and child inside. They were both hospitalized. @KarliBarnetthttps://t.co/ylkaA9bahd pic.twitter.com/2wzjNEBhnD

— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 15, 2021